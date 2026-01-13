Prefeitura SB asfalta rua e ataca na capinação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta os serviços para a pavimentação da Rua Euclides da Cunha, na região do Jardim Paraíso e Acampamento Presbiteriano.

Equipes de trabalho atuam nos serviços preliminares, com topografia para posterior execução de drenagem, instalação de novas tubulações, construção de guias e sarjetas e pavimentação.

A obra contempla 550 metros de extensão, em investimento de R$ 1,3 milhão entre recursos próprios e do Governo Federal.

“Vamos quebrar mais um tabu. A Euclides da Cunha é uma via muito utilizada para o deslocamento das pessoas que vivem nesta região. E, agora, teremos o asfalto e a segurança em uma significativa melhoria para os moradores que há tempos solicitavam este serviço”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

Prefeitura intensifica capinação e roçagem em escolas municipais durante recesso escolar



A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, intensificou nos últimos dias os serviços de capinação e roçagem nas unidades da Rede Municipal de Ensino. As ações integram o conjunto de trabalhos de manutenção realizados durante o recesso escolar, com foco na preparação dos espaços para o início do ano letivo de 2026.

Os serviços contemplam áreas internas e externas das escolas, como pátios, jardins, calçadas, acessos e áreas de convivência, contribuindo para ambientes mais limpos, organizados e seguros para estudantes, profissionais da Educação e toda a comunidade escolar. O cronograma segue em andamento, atendendo gradativamente as unidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e demais modalidades do município.

O ano letivo de 2025 na Rede Municipal de Ensino se encerrou em 19 de dezembro, iniciando o recesso escolar para cerca de 16 mil estudantes. Durante esse período, a Prefeitura mantém uma série de ações de manutenção, adequações e melhorias nas escolas, aproveitando o intervalo sem aulas para executar serviços que não interferem na rotina pedagógica.

Nesta semana, de 12 a 16 de janeiro, as escolas voltam a cumprir o recesso escolar. As unidades serão reabertas no dia 19 de janeiro de 2026, data em que os profissionais da rede municipal retornam para o planejamento pedagógico. As aulas para os estudantes têm início previsto para o dia 21 de janeiro de 2026.