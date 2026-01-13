População deve ficar atenta aos sintomas de Dengue, Chikungunya e Zika

O Aedes aegypti fica mais ativo durante o verão. Portanto, é importante que a população redobre a atenção com os sinais de Dengue, Chikungunya e Zika, arboviroses provocadas pelo mosquito. Em caso de aparecimento de algum sintoma dessas doenças, a Prefeitura de Hortolândia reforça a orientação para que os moradores procurem atendimento médico nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Em paralelo a isso, o município segue firme com o combate ao Aedes aegypti. Esta semana, a UVZ (Unidade de Vigilância de Zoonoses) continua a fazer a ação semanal casa a casa nas regiões do Jardim Aline e Jardim Amanda.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os sintomas mais característicos de Dengue são dores de cabeça, na parte atrás dos olhos e no corpo, febre, náusea e vômito. Vale reforçar ainda que a Dengue é uma doença reincidente. Isso quer dizer que a pessoa pode contraí-la mais de uma vez.

CHIKUNGUNYA E ZIKA

A população precisa ficar atenta também com os sintomas de Chikungunya e Zika, que são semelhantes aos da Dengue.

De acordo com a Secretaria de Saúde, os sintomas da Chikungunya são dor e inchaço nas articulações, febre e vermelhidão no corpo. Esses sintomas podem surgir até 12 dias após a pessoa ter sido picada por Aedes aegypti infectado com o vírus da doença.

Já os sintomas de Zika são febre, mas não tão elevada, vermelhidão no corpo e nos olhos, sendo que neste último sem formação de pus.

Em Hortolândia a vacina contra a Dengue está disponível nas UBSs para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. A vacinação é feita diariamente, das 8h às 15h30.

Para que crianças e adolescentes consigam se imunizar durante a semana, a Prefeitura lembra que as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário ampliado. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até as 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até as 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– UBS Parque do Horto

CASA A CASA

Na ação casa a casa, as equipes da UVZ visitam residências para eliminar possíveis criadouros. O objetivo é eliminar o mosquito ainda na fase larval. Caso sejam encontradas larvas nos imóveis visitados, os agentes recolhem algumas delas para identificação em laboratório. De acordo com o órgão, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

De acordo com o órgão, até o dia 31/12 do ano passado, o município registrou 21.322 casos notificados de Dengue, dos quais 7.079 casos positivos e oito óbitos. Já de Chikungunya, foram 44 casos notificados, dos quais um caso positivo. Em 2025, o município não registrou nenhum caso notificado de Zika.

