Setor de Fisioterapia retoma atendimento em prédio anexo ao PS Afonso Ramos

Espaços em Santa Bárbara voltam a atender no Jardi Pérola nesta segunda-feira (12)

A Clínica de Fisioterapia Municipal e o Ambulatório de Fisioterapia Neurofuncional Adulto, setores vinculados à Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, voltaram a atender na Rua do Trigo, 1.005, no Jardim Pérola (ao lado do PS “Dr. Afonso Ramos”) nesta segunda-feira (12).

Até o final do último ano, os atendimentos ocorriam no mesmo prédio do Centro de Especialidades, na região central. Além do setor, os atendimentos de fisioterapia no Município também são realizados na APAE (Rua Dom Manuel, 175, no Santa Terezinha).

Para atendimento nas unidades, o paciente deve comparecer munido de encaminhamento médico do SUS, documento de identificação, cartão SUS e comprovante de endereço recente no nome. Na Clínica de Fisioterapia Municipal, o horário de agendamento é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 16h20. As avaliações e sessões ocorrem das 7 às 17 horas.

Já na Clínica de Fisioterapia da APAE, todos os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11h30 e das 13 horas às 16h30.

