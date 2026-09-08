A professora Natália Casorla Begali, de 32 anos, suspeita de matar o marido a facadas no estacionamento de uma academia em Americana, vai cumprir prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

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A decisão ocorreu após audiência de custódia. Segundo o TJ-SP, pesaram em seu favor o fato de Natália ser mãe de crianças menores de 12 anos e responsável pelos cuidados de uma pessoa idosa, acamada e incapaz.

O caso segue sob investigação.

Família quer punição severa Natália Casorla

O caso na região aconteceu no estacionamento de um supermercado e a Natália, que seria perseguida pelo o esfaqueou mais de 50 vezes- sendo 39 nas costas. A filha dele estava presente. O Tribunal da internet se divide entre os que defendem a autodefesa da mulher e os que querem punição grave dada a intensidade do crime por ela cometido.

Fernanda Daniel | Novo Momento