Prefeitura avança com obras no Viaduto Centenário

Prefeitura avança com obras de recuperação asfáltica no Viaduto Centenário

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), dá continuidade às obras do Programa Asfalto Novo no Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário. Os serviços seguem nesta sexta-feira (4), das 20h às 5h, período adotado para reduzir os impactos no trânsito.

A recuperação asfáltica começou na noite de quarta-feira (2), com a fresagem e aplicação de massa asfáltica no trecho que liga a Avenida Bandeirantes à alça de descida no sentido da Avenida São Jerônimo. O serviço também foi executado no sentido bairro-Centro. A próxima etapa será a recuperação da alça do viaduto no sentido Avenida Bandeirantes.

Os trabalhos incluem a demolição da base do pavimento, fresagem e aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), executados pela empresa Casamax. Essa etapa deve ser concluída na próxima semana, com investimento estimado em R$ 2 milhões, em recursos próprios da Prefeitura.

“As obras de recuperação asfáltica estão aceleradas e, nesta etapa, o Viaduto Centenário está recebendo as melhorias para a conservação da via, segurança e conforto aos usuários. O Programa Asfalto Novo é o maior pacote de investimentos da história de Americana, que está sendo executado pela gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi em benefício de toda a população”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Reforma estrutural

Além da recuperação do pavimento, o Viaduto Centenário também passará por obras de manutenção e conservação da estrutura. Serão realizados reparos, recuperação de berços de concreto e juntas de dilatação, desobstrução e manutenção dos canos de águas pluviais, tratamento do concreto e aplicação de pintura antipichação.

Os serviços terão duração prevista de seis meses e serão executados pela Cataguá Construtora, com recursos provenientes das taxas de PGT (Polo Gerador de Tráfego) e do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), totalizando R$ 2,5 milhões.

O viaduto também recebe serviços de limpeza na passarela de pedestres e, posteriormente, será executada a sinalização viária.

Programa Asfalto Novo

Iniciado em junho, o Programa Asfalto Novo já teve obras executadas nas regiões dos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Cariobinha, São Manoel, São Vito e Vila Franciscangelis, além das avenidas de Cillo, Paulista, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito e das ruas Fernando Camargo e Marechal Floriano Peixoto. Ao todo, serão investidos aproximadamente R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura para a recuperação de 408 mil m² de ruas e avenidas da cidade.

Outros R$ 7 milhões em obras de recapeamento asfáltico foram anunciados pelo prefeito Chico Sardelli. Os serviços serão viabilizados por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo e contemplarão 76 ruas dos bairros Parque da Liberdade, Jardim dos Lírios, Vila Bela, Jardim da Paz, Jardim Alvorada e Jardim Nossa Senhora Aparecida.

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