Neymar finalmente conseguiu jogar dois jogos inteiros, em sequência — e, acredite, sem se machucar! 👀

No dia 16 de julho, o craque esteve em campo durante os 90 minutos na vitória do Santos por 1×0 sobre o Flamengo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPPJá no dia 19, encarou o Mirassol e completou mais 90 minutos, mesmo com a derrota do Santos por 3×0.

Histórico de Lesões: Desde 2018, Neymar passou por uma verdadeira via-crúcis no departamento médico. Lesões graves no tornozelo e no metatarso o tiraram de fases decisivas da Champions e da Seleção.

Em outubro de 2023, rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo durante um jogo contra o Uruguai.

Foi cirurgia e quase 9 meses fora dos gramados.

Agora, depois de tanto tempo, ele voltou a jogar com sequência.

👉 E você, tá confiante no Neymar pra próxima Copa do Mundo? 🇧🇷

