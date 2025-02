Na reestreia de Neymar, o Santos só empatou contra o Botafogo-SP em jogo da 7ª rodada do Campeonato Paulista, por 1 a 1. Mesmo com o empate, os santistas tiveram mais motivos para comemorar: o craque teve seu retorno ao clube da Vila Belmiro e, em menos de 90 minutos, provou que segue sendo diferente.

O astro começou a partida no banco, mas entrou no intervalo do duelo. Ele foi acionado em quase todo lance, o camisa 10 deu toques de trivela, dribles e, como de costume, sofreu muitas faltas.

Em menos de dez minutos em campo, Neymar foi “responsável” por dois amarelos do Botafogo, após Alisson Cassiano e Gabriel Bispo serem advertidos após faltas no craque.

Neymar armador

Em campo, Neymar foi o que acostumamos a ver nos últimos anos: um meio-campista que arma o jogo caindo pelo lado esquerdo.

Além disso, ele teve bastante liberdade para flutuar em toda a faixa, podendo dar passes para os atacantes ou driblar e gerar mais espaço para seus companheiros.

