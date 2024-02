Nilton Cobra desiste de vir a vereador

de vir candidato a vereador e se posicionou nas redes sociais esta sexta-feira. ‘Lulista’, ele foi convidado pelo PT da cidade para vir candidato a vereador nas próximas eleições. Abaixo a postagem do agitador político nas redes.

Me convidaram para me filiar ao PT – Partido dos Trabalhadores e disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, porém a legislação eleitoral mudou muito nos últimos anos, e tudo indica que o diretório municipal irá apoiar nas próximas eleições o ex -prefeito Denis Andia que hoje é o titular da Secretaria Nacional dos Transportes e que está filiado no MDB Nacional, e como eu não tenho a pretensão de apoiar esse nome e muito menos o nome do atual prefeito, nome que apoiei na eleição passada e que decepciona por ser fraco, intimidado e vacilante, onde sobra demonstração de ter sido “capturado” por parcela do que existe de pior no quesito força política dessa cidade, me referindo é claro a essa “entidade parasitária de característica famíliar” que é esse “sindicato” que diz representar o funcionalismo público em nosso município, embora o funcionalismo saiba que não isso não é verdade, pois representam os intere$$e$ da família “dona” dessa entidade, então não posso ser candidato a vereador e fazer campanha para outro nome a prefeito que não seja aquele que o partido irá apoiar.

Meu candidato também jamais será o embuste canastrão candidato do Paulo Delboux dono do SBNotícias, candidato esse desqualificado, sabotador e que lembra aqueles bonecos infláveis de postos de gasolina que representa um grupo que não passa de verdadeira nuvem de gafanhotos.

É claro que apoiarei e farei campanha a candidato a vereador do Partido dos Trabalhadores de Santa Bárbara d’Oeste, desde que não seja um identitário cirandeiro obviamente, pois sou de Esquerda raiz e não cirandeiro que na primeira oportunidade enfia a trajetória percorrida no rabo e presenteia a Direita com toda a energia acumulada há anos pela Esquerda. É isso amigos! Muita gente querendo que eu saísse candidato, mas eu traria mais ônus do que bônus diante da realidade da justiça eleitoral e da posição que pretendo adotar.

Meu candidato a prefeito que votarei e apoiarei nesse ano de 2024 é o médico Jose Antonio Ferreira que nas eleições passadas perdeu a eleição por meros 750 votos e que fez bem em se afastar do grupo da Rádio Brasil e do bolsonarismo.