Visando identificar e oferecer uma trilha de desenvolvimento profissional, a NISSIN FOODS DO BRASIL acaba de anunciar o início do seu Programa de Estágio 2024. As inscrições seguem até 20 de maio e podem ser realizadas por meio do site.

Os requisitos para se candidatar às vagas são: estar regularmente matriculado no curso do Ensino Superior, de preferência no penúltimo ano dos cursos de Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica, Marketing, Administração e Economia e ter a partir de 18 anos. Além disso, é necessário ter disponibilidade para trabalho presencial, de segunda a sexta-feira, das 08 às 14 horas e residir ou estudar próximo da localidade da vaga pretendida. As vagas estão abertas para a unidade Fabril, na cidade de Ibiúna (SP), e para o escritório, em São Paulo.

O Programa de Estágio da NISSIN oferece uma lista de benefícios adaptáveis às necessidades de cada estagiário, entre eles o Bolsa Auxílio, Fretado/Vale Transporte, Seguro de Vida e Refeição.

Segundo a empresa, essa imersão no universo do Lámen tem o compromisso e objetivo de proporcionar experiências e aprendizados únicos que, com certeza, ajudarão no desenvolvimento e na formação profissional dos jovens.

A NISSIN FOODS DO BRASIL é uma empresa do Grupo NISSIN FOODS e se consolidou no País como líder no segmento de macarrão instantâneo. Atualmente, fabrica 60 produtos para consumidores diretos no Brasil e 18 produtos para exportação. Com fábricas em Ibiúna (São Paulo) e Glória do Goitá (Pernambuco), investe sempre em boas práticas para satisfazer as necessidades de seus consumidores e melhorar continuamente seus produtos e serviços.