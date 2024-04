A 26ª edição dos JOMI (Jogos da Melhor Idade) 2024 aconteceu na última semana, na cidade de Casa Branca. A delegação do Programa da Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa conquistou duas medalhas na modalidade arremesso de peso – prata de Edmundo Corteze, na categoria “E”, e bronze de Lourival Lourenço, na categoria “C”. A dupla está classificada para a fase estadual dos JOMI 2024, que acontece entre os dias 17 e 23 de junho em Itatiba.

“Nossa dupla de ouro conquistou resultados impressionantes na modalidade arremesso de peso, trazendo consigo medalhas de prata e bronze. Agora, Edmundo e Lourival estão classificados para a próxima fase dos Jogos da Melhor Idade, no mês de junho, em Itatiba”, comentou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), parabenizando a todos os participantes.

Formada por 63 atletas do Programa da Melhor Idade da Prefeitura e outras 13 pessoas da comissão técnica e administrativa, a delegação de Nova Odessa conquistou 20 pontos no campeonato, ficando em 18º na classificação geral, atrás de cidades maiores como Campinas, Limeira, Paulínia e Americana. A delegação contou também com uma equipe de apoio nas áreas de Saúde e Segurança, para manter o bem-estar de todos os atletas presentes.

Os atletas foram acompanhados pela presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade (e coordenadora do Programa da Melhor Idade de Nova Odessa), Rose Miranda, pelo secretário de Esportes e Lazer do Município, Renan Reis, e pela professora de Educação Física da Melhor Idade, Carine Piveta, que também foi técnica do time de voleibol.

“Estamos muito felizes pelos nossos atletas, pelo que eles representam pela nossa cidade, pelo que fizeram e continuam fazendo, abrilhantando e competindo nesse evento maravilhoso, carregando o nome de nossa cidade em várias modalidades. Estão de parabéns e que Deus abençoe a cada um”, acrescentou Rose Miranda.

Para Carine, “Os JOMI são o evento mais esperado pelos atletas da Melhor Idade. Nossa equipe está muito satisfeita com os resultados, foi feito um trabalho de excelência e muito além dos resultados, proporcionamos momentos inesquecíveis na memória deles”, afirmou a professora.

Já para Sandra Bratifische, atleta de vôlei 60+, “foi muito gratificante contribuir com o sucesso da cidade no evento”. “Esta é minha quarta participação no JOMI. Nos anteriores nunca havia alcançado esta colocação e só tenho que agradecer a todas por me proporcionar esta oportunidade”, relatou.

Das 14 modalidades disponíveis nos JOMI, a delegação novaodessense participou de apenas 10 delas, competindo em atletismo, buraco, coreografia, damas, dominó, malha, tênis de mesa, truco, vôlei e xadrez. A delegação conquistou pontos em arremesso de peso, atletismo, vôlei e xadrez.

Confira alguns resultados da delegação novaodessense no JOMI:

Estreia Vôlei masculino A: 2 x 0 contra Jaguariúna

Vôlei feminino time 60+: 2 x 0 Atibaia

Vôlei feminino time 70+: 2 x 0 Bragança Paulista

Vôlei masculino A: 2 x 1 contra Limeira

Edmundo Corteze: medalha de Prata no Arremesso de Peso categoria E

Lourival Lourenço: medalha de Bronze no Arremesso de Peso categoria C

Vôlei masculino A: 2 x 0 contra Itatiba

Vôlei feminino A: 2 x 0 contra Tambaí

Edna Lauro: 4º lugar geral no xadrez feminino

Atletismo masculino: 7º lugar no geral

Voleibol feminino A 60+: 4º lugar no geral

Voleibol feminino B 70+: 4º lugar no geral

OS JOGOS

Os JOMI são voltados para participantes a partir de 60 anos, sendo permitida a participação de pessoas com 90 anos ou mais em algumas provas de natação e atletismo. Espera-se que mais de 15 mil atletas participarão das oito etapas regionais da competição. Para a final estadual, é esperada uma audiência de cerca de 3 mil pessoas. Em 2023, o município de Sorocaba conquistou o troféu de campeão, seguido por São Bernardo do Campo e São José do Rio Preto.