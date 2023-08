Nota do HCor – Dados sobre transplante cardíaco

O Hospital do Coração informa que estão circulando informações desatualizadas e descontextualizadas, retiradas de matérias antigas e creditadas ao hospital, sobre o tempo de espera para transplante cardíaco e sobre a quantidade de pessoas que aguardam a doação de um órgão no Brasil.

A instituição esclarece que a gravidade do caso, o tipo sanguíneo e o tamanho corporal do paciente influencia no tempo de espera pelo órgão. Em casos menos graves, a espera por um novo coração pode ser de 12 a 18 meses, em média. Em casos mais graves, esse período pode ser reduzido para de dois a três meses.

Faustão vai ter que trocar de coração

Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, mais de 65 mil brasileiros esperam por um coração para se transplantar no Brasil, sendo cerca de 380 deles por um coração.

