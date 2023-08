Audiência discute tombamento do estádio do União

A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste sedia, nesta quinta-feira (24 de agosto), a partir das 19 horas, debate sobre o Tombamento Histórico do Estádio União Agrícola Barbarense, com palestra da geógrafa dra. Simone Scifoni, professora livre docente do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da Universidade de São Paulo (USP).

Essa audiência será promovida por solicitação do vereador Carlos Fontes (União Brasil), autor também do Requerimento nº 687/2023, por meio do qual questionou a Prefeitura a respeito do processo de preservação do estádio do União Agrícola Barbarense. O Antonio Lins Guimaraes, com uma história de mais de 100 anos, está sob ameaça de demolição devido a dívidas trabalhistas que somam cerca de R$ 18 milhões.

Leia + Sobre o tema aqui

A palestrante convidada já atuou em instituições públicas de proteção do patrimônio cultural, como o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Condephaat/SP, é fundadora e membro da Rede Paulista de Educação Patrimonial (REPEP) e vice-diretora do Centro de Preservação Cultural CPC/USP, além de coordenar o Grupo de Pesquisa Patrimônio, Espaço e Memória (PEM), certificado pelo CNPq.

As audiências públicas na Casa de Leis barbarense são abertas ao público e podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP