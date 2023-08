Procon-SP notifica 123 Milhas sobre a suspensão de pacotes

O Procon-SP encaminhou uma notificação para a 123

Viagens e Turismo Ltda, de Belo Horizonte – MG, pedindo esclarecimentos sobre o anúncio de que pacotes e passagens promocionais que seriam utilizados entre setembro e dezembro pelos clientes da empresa, não seriam mais disponibilizados.

Dentre as informações solicitadas, o órgão requer detalhamento das condições adversas citadas no comunicado da empresa, quando se configuraram e o que foi feito desde então para atender os consumidores que seriam impactados. Também a quantidade desses consumidores, as opções além dos vouchers oferecidos como devolução e, especialmente, como está sendo feito o atendimento de todas estas pessoas atingidas.



“Já temos muitos relatos de consumidores que não estariam sendo atendidos, o que é um problema adicional, especialmente para quem se programou para viajar logo no começo de setembro. A empresa, além de ter feito uma mudança unilateral das regras, não pode deixar os consumidores sem informação”, explica Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP.

A notificação enviada pelo órgão de defesa do consumidor paulista à agência é um procedimento inicial para que os técnicos do órgão de defesa do consumidor analisem a situação e ofereçam a melhor orientação possível aos consumidores; bem como se encaminha para um processo de fiscalização mais detalhado.

