Bolsonaristas pregam boicote ao 7 de Setembro

e uso de preto em sinal de ‘luto’ pela democracia. Em grupos de WhatsApp, os fãs do ex-presidente Jair Bolsonaro têm pregado um boicote aos desfiles de 7 de Setembro, como forma de expressar seu descontentamento com as Forças Armadas.

IMBROCHÁVEL– No ano passado, Bolsonaro participou de eventos inflamados no 7 de setembro em Brasília e em São Paulo. Na capital federal, ele puxou um coro com a fala ridícula do ‘imbrochável’. Já em SP, ele atacou e disse que não mais acataria decisões do presidente do TSE Alexandre de Moraes.

ROLO DAS JOIAS- Sobre as joias que o casal Bolsonaro tentou embolsar: “E não é só a qualidade dos diamantes que conta. É também a quantidade, porque não são dezenas ou centenas. São milhares. Só no conjunto que tem o colar, a perícia identificou 3.161 diamantes, cada um avaliado individualmente. A classificação segue um padrão internacional, que avalia claridade, cor, peso, lapidação e o corte do diamante que dá forma à pedra.”

