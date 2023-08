Instituto Fortunato volta à ativa depois de 1 ano e meio

O projeto, ligado à ex-vereador Maria Giovana Fortunato (PDT) voltou às atividades em julho depois de ter passado um ano e meio parado. Giovana esteve fora do cenário de Americana desde o final das eleições de 2022 e ensaia novamente retornar ao processo (social ao menos) da cidade.

As dúvidas sobre os rumos que MGF vai tomar nas eleições do ano que vem ainda persistem. Da elite econômica da cidade, ela tem perfil de esquerda mas é criticada por ‘sumir’ nos períodos entre eleições e por não ter tanto apelo popular no dia a dia.

Abaixo a descrição do que faz o IF.

Promovemos a saúde coletiva em Americana e região através da atividade física regular e outras ações.

Nós somos um grupo de pessoas que acredita em um país melhor e mais justo para todos e sabemos que as transformações sociais de que tanto precisamos só ocorrem a partir da nossa atuação local.

Por isso criamos e aqui apresentamos o Projeto Fortunato do Bem, cujo intuito será sempre organizar e planejar ações que visem:

-conscientizar sobre os problemas locais, desenvolvendo o senso de pertencimento, a responsabilidade social, a cidadania e a solidariedade



– Incentivar o trabalho voluntário como promotor da saúde individual e coletiva

-promover a saúde integral da população idosa e daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Aos poucos vamos contando mais sobre as inspirações do nosso projeto e dialogando sobre as ideias que surgirem, mas já fica o convite: vamos juntos nesta corrente do bem?

