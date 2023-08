Câmara Americana faz ‘vídeo gracinha’ nas redes

O perfil do legislativo americanense no instagram fez uma postagem diferente na manhã desta segunda-feira. Teve um bom dia com a participação de funcionários concursados, comissionados e estagiários.

Leia + sobre política regional

O tema foi falar da semana de trabalho que começa (assista abaixo).

View this post on Instagram A post shared by Camara Americana (@camaraamericana)

🌤️ O bom dia de hoje tá diferente! Nossos servidores, estagiários e colaboradores se uniram pra desejar uma boa semana a todos os americanenses!

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP