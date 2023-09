A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa os últimos arremates na Nova Área de Bem-Estar e Lazer do São Fernando. O novo espaço, que recebeu a denominação “Cezário Alves Teixeira”, será entregue na próxima segunda-feira (4), às 19 horas, pelo prefeito Rafael Piovezan.

Localizada entre a Avenida Alfredo Contatto e ruas Jade, Ametista e Centeio, a Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim São Fernando dispõe de pista de caminhada, academia ao ar livre, quadra de Basquete 3×3, quadra de Vôlei de Areia, playground, além de paisagismo e iluminação em LED. O espaço é interligado à Área de Bem-Estar e Qualidade de Vida “Rubens Jandotti”, que recebeu manutenção e nova estrutura como estação de calistenia.

A região do São Fernando recebe diversas intervenções. Além do novo espaço para lazer e convivência da população, a Prefeitura executa a implantação de um piscinão | tanque de retenção entre as ruas Brilhante, da Blenda, do Diamante e do Papel – que captará as águas da chuva em diversas ruas da região – configurando um amplo sistema de galerias e drenagem do bairro. Houve ainda a reforma do canteiro central e da rotatória da Avenida Alfredo Contatto.

