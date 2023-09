Corinthians e Palmeiras empataram em 0 a 0

na tarde deste domingo em São Paulo. O jogo foi mascado com oportunidades poucas de parte a parte.

Antes do jogo, ídolos do Timão provocaram o Verdão com a história do título mundial reclamado pelo time de Parque Antártica. O Palmeiras perdeu a chance de se aproximar do líder Botafogo, que perdeu este sábado para o Flamengo.

O jogo ganhou mais emoção nos minutos finais quando o zagueiro verde Murilo foi expulso.

Já nos acréscimos, Cássio salvou o Timão após chute de Breno Lopes em contra ataque puxado pelo jovem Endrick.

Os dois estão em fases decisivas nos torneios internacionais. Palmeiras está nas semifinais da Libertadores em busca do tetra inédito para um time brasileiro e o Corinthians na Sulamericana.

O Timão encara o Fortaleza na semifinal brasileira da ‘segundinha’ da Conmebol e o Verão vai encarar o todo poderoso Boca Juniors (ARG) para chegar à grande final, que vai ser disputada no Maracanã.

