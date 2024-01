Nova lista de doenças dao trabalho e Burnout

Em novembro do ano passado foi veiculado que a Síndrome de Burnout

e mais de uma centena de outras enfermidades teriam sido, enfim, incluídas entre as doenças relacionadas ao trabalho no Brasil, com a publicação da Portaria 1.999/2023 , que depois de 24 anos, atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho.

Mas seria isso mesmo? A síndrome de Burnout já não era considerada uma doença relacionada ao trabalho?

Embora diversos sites, inclusive jurídicos, tenham veiculado a notícia de que a Síndrome de Burnout teria sido incluída entre as doenças ocupacionais, a verdade é que a Burnout já constava entre as doenças relacionadas ao trabalho desde a Portaria 1.339/1999 .

A atualização da Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho era mesmo esperada, para a inclusão de outras causas de adoecimento que pudessem ter no trabalho, um papel fundamental para o seu desencadeamento. Essa atualização veio com a nova portaria, que passou a vigorar no dia 29.12.2023, 30 dias após ser publicada.

Porém, se a Síndrome de Burnout já constava na lista original de 1.999 qual teria sido então a razão do desencontro de informações na mídia e no universo jurídico?

A nova portaria foi mesmo um avanço. Trouxe de maneira mais clara os agentes e riscos ocupacionais para o desenvolvimento da síndrome. Provavelmente está nesse fato a origem da confusão.

A portaria inaugural previu a Síndrome de Burnout entre os transtornos mentais e do comportamento relacionados com o trabalho, Grupo V da CID-10, descrevendo que a Síndrome de Burnout teria entre os agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional o ritmo de trabalho penoso e outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho: