Ex-vocalista do Titãs, Paulo Miklos completa 65 anos

Ex-integrante e vocalista do Titãs, Paulo Miklos é cantor, compositor, músico

multi-instrumentista e ator. Sua carreira artística tem uma trajetória marcada por sua passagem pela banda de rock brasileira e sua carreira solo na música, no cinema e na televisão. Ao completar 65 anos neste domingo, dia 21, um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) mostra as canções de sua autoria que se destacaram nos últimos 10 anos no Brasil.

“Flores”, uma parceria com Sergio Britto, Charles Gavin e Toni Bellotto, ficou na liderança das mais tocadas de autoria de Paulo Miklos nos principais segmentos de execução pública na última década no país. “Porque eu sei que é amor”, em parceira com Sergio Britto, e “Cabeça dinossauro”, composição feita com Arnaldo Antunes e Branco Mello, completaram o top 3.

Na área musical, ele contabiliza 141 composições e 809 gravações cadastradas na gestão coletiva no Brasil, com as quais têm o direito de receber seus direitos autorais quando tocam publicamente.

Outra curiosidade do estudo do Ecad foram os dois intérpretes que mais gravaram composições que têm a autoria Paulo Miklos: Branco Mello e Sergio Britto, ex-companheiros de Titãs.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Miklos tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos no Brasil por fazer parte da gestão coletiva e manter o seu repertório atualizado. É desta forma que suas canções podem ser identificadas e captadas pelo Ecad quando tocam publicamente. No entanto, os valores em direitos autorais só podem ser recolhidos e repassados ao artista quando as pessoas e empresas que utilizam a música fazem o pagamento referente ao licenciamento musical, que é garantido por lei.

No Brasil, o Ecad é a única instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Ranking das músicas de autoria de Paulo Miklos mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casa de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows)

Posição Música Autores 1 Flores Sergio Britto / Charles Gavin / Toni Bellotto / P Miklos 2 Porque eu sei que é amor Sergio Britto / P Miklos 3 Cabeça dinossauro Arnaldo Antunes / Branco Mello / P Miklos 4 Provas de amor Paulo Miklos 5 Pela paz Sergio Britto / Branco Mello / Charles Gavin / Nando Reis / P Miklos 6 Vossa excelência Charles Gavin / Toni Bellotto / P Miklos 7 Miséria Sergio Britto / Arnaldo Antunes / Paulo Miklos 8 Antes de você Paulo Miklos 9 Fardado Sergio Britto / Paulo Miklos 10 Estou pronto Paulo Miklos / Guilherme Arantes