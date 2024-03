Nova Odessa faz 560 mamografias em 2 'Mamamóveis' este mês

Entre os próximos dias 21 e 27 de março, ainda neste “Mês da Mulher” Nova Odessa

através da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover um verdadeiro “mutirão” de mamografias, atendendo a 560 mulheres que já possuem encaminhamentos de médicos da Rede Municipal para a realização do exame. As mamografias serão realizadas em dois “Mamamóveis”, que são laboratórios móveis contratados pela Prefeitura com recursos de uma emenda impositiva ao Orçamento Municipal da vereadora Márcia Rebeschini.

O “Mamamóvel” tem como a disponibilização de mamografias para o diagnóstico ágil do câncer de mama. As mamografias ofertadas ocorrem em um caminhão equipado com um mamógrafo e com certificação para realizar tal exame.

Cada “Mamamóvel” tem capacidade para realizar 70 mamografias por dia. Como são ambulantes, os laboratórios estarão estacionados na própria região onde as mulheres atendidas moram, sempre próximos a uma das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da Rede Municipal.

As mulheres que vão passar pelos exames de imagem são aquelas que já passaram por consulta médica nas próprias UBSs, receberam um encaminhamento (um “pedido”) do exame e já entregaram esse encaminhamento na Central de Regulação do Ambulatório de Especialidades Médicas, na Avenida João Pessoa. Elas estão sendo avisadas da data, horário e local dos exames por telefone, pela própria equipe da Central de Regulação.

“São, portanto, mulheres que já estão aguardando ‘na fila’ deste exame tão importante. Estamos no mês da Saúde da Mulher, e graças à emenda impositiva da vereadora Márcia, vamos reduzir significativamente o tempo de espera pela mamografia na Rede Municipal de Saúde”, explicou a secretária municipal da pasta, Adriana Welsch.

“Como mulher, entendo muito bem a importância desse exame, principalmente na detecção precoce do câncer de mama, o que aumenta significativamente as chances de cura. Com exames de imagem precisos e modernos, é possível identificar alterações suspeitas nos seios antes mesmo de surgirem sintomas visíveis. Isso possibilita um tratamento mais eficaz e menos invasivo, além de reduzir a mortalidade pela doença. Vale ressaltar, que com o diagnóstico precoce da doença, consequentemente aumentam as chances de um tratamento efetivo, com melhor qualidade de vida para as mulheres”, justificou a vereadora Márcia Rebeschini.

MUTIRÕES ANTERIORES

Não é a primeira vez que a Prefeitura de Nova Odessa viabilizar um mutirão de mamografias, nem a primeira vez que a atual gestão municipal se utiliza de uma unidade móvel de Saúde para reduzir o tempo de espera pelo exame.

Em 2021, a fila para os exames de mamografia, um dos mais importantes para a detecção precoce do câncer de mama, foi praticamente “zerada” na Rede Municipal de Saúde graças a um mutirão de exames contratados pela Prefeitura. Até outubro daquele ano, segundo os dados da Central de Regulação, foram realizadas quase 2.300 mamografias.

Já em agosto de 2022, o consultório móvel (a “carreta”) do Hospital de Amor de Barretos, ficou estacionada em frente à Prefeitura por pouco mais de uma semana. No local, a parceria da gestão municipal com a instituição beneficente de Saúde promoveu o atendimento de 464 mulheres, incluindo 282 mamografias e 182 coletas de exames de Papanicolau – novamente reduzindo o tempo de espera pelo exame.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP