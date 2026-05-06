Prefeitura intensifica fiscalização do Transporte Coletivo e exige de empresa plano de regularização sob pena de sanções mais severas

A Prefeitura de Nova Odessa aplicou nova notificação com multa em dobro à empresa responsável pelo transporte coletivo no município após a constatação de mais uma falha grave na operação da Linha 400 (Jardim São Francisco).

A irregularidade ocorreu na última quinta-feira (30), por volta das 5h20, quando usuários relataram atraso no início da operação, longa espera e ausência de motorista no horário adequado, prejudicando especialmente trabalhadores que dependem do transporte público.

De acordo com a Diretoria de Mobilidade Urbana outros problemas também foram identificados, como circulação de veículo com identificação “especial” – gerando confusão aos passageiros -, quebra de veículos e desorganização operacional em campo. Os episódios são recorrentes e já vêm sendo objeto de notificações e multas anteriores, o que motivou a aplicação de penalidade mais rigorosa.

A Administração Municipal reforça que a responsabilidade pela operação do transporte coletivo é da concessionária, cabendo à Prefeitura a fiscalização, que está sendo intensificada. Com a intimação, a empresa tem até 24 horas para apresentar explicações e um plano imediato de regularização. Caso as falhas persistam, medidas mais severas poderão ser adotadas, incluindo abertura de processo administrativo e sanções mais graves.

“A continuidade desse tipo de situação não será tolerada. A empresa responsável pela operação tem obrigação contratual de prestar um serviço adequado e estamos adotando todas as medidas cabíveis para garantir isso à população”, afirmou o diretor de Mobilidade Urbana de Nova Odessa, André Gazzetta.