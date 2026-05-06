O preço do café voltou a cair em março, mantendo a trajetória de acomodação iniciada no segundo semestre de 2025. É o que apontou o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela APAS – Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

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De acordo com o levantamento, o café apresentou redução de 1,54% no mês, retomando o movimento de queda após uma leve variação registrada em fevereiro e dando sequência ao histórico recente de recuos, que já havia acumulado sete quedas consecutivas até janeiro deste ano.

Preço do café e cenário de oferta

Segundo o diretor regional da APAS em Campinas, Acácio Maciel, a queda no preço do café reflete um cenário de maior oferta no mercado, o que tem ajudado a aliviar os custos para o consumidor. “Isso chega para a gente na ponta. Aos poucos, dá para trabalhar melhor os valores e repassar esse alívio para o cliente. É um movimento importante, porque o café é presença diária na casa do brasileiro. Quando ele dá uma trégua, ajuda a equilibrar um pouco o gasto no supermercado”, comenta.

Sobre a APAS – Com 55 anos, a APAS (Associação Paulista de Supermercados) representa o essencial setor supermercadista no estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na capital paulista e 13 regionais distribuídas estrategicamente. A APAS conta com mais de 27 mil estabelecimentos no Estado de SP, responsáveis por 30% do faturamento nacional do setor. O setor supermercadista paulista faturou, em 2024, R$ 328 bilhões — crescimento real de 3% em relação a 2023 — 9,7% do PIB estadual. Os supermercados empregam mais de 669 mil pessoas, com potencial de expansão de mais 34 mil vagas em diferentes funções.