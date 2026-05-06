Hortolândia orienta população a usar medicamentos somente com receita médica

Para marcar o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, nesta terça-feira (5), Prefeitura alerta sobre riscos da automedicação e do consumo de remédios sem orientação médica

Muitas pessoas têm o hábito de usar remédios por conta própria ao sinal de algum mal-estar. A Prefeitura de Hortolândia alerta a população que fazer isso pode trazer riscos à saúde. Para marcar o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, nesta terça-feira (05/05), a Secretaria de Saúde dá orientações para conscientizar os moradores sobre os malefícios da automedicação.

A farmacêutica da rede municipal de saúde, Tamara Chrisostomo, reforça sobre os efeitos negativos de tal prática. “Todo medicamento deve ser utilizado somente com orientação médica, por meio da receita prescrita pelo profissional que atendeu o paciente. O uso incorreto de medicamentos pode mascarar sintomas e causar efeitos colaterais. Enfim, é uma prática que pode fazer mal à saúde da pessoa”, alerta a farmacêutica.

Além disso, a farmacêutica ressalta que a automedicação é desperdício de dinheiro. Sem orientação médica, as pessoas podem vir a comprar remédios que não vão surtir efeitos contra a doença ou o problema de saúde que elas sofrem.

Outra prática a ser evitada pela população é oferecer medicamentos para outras pessoas. A farmacêutica reforça que em caso de algum problema de saúde, o morador deve procurar orientação médica na UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência ou mais próxima de onde mora.

DESCARTE

A população também deve ficar atenta com o descarte correto de medicamentos. A

farmacêutica Tamara Chrisostomo explica que remédios não podem ser jogados fora junto com lixo doméstico, para evitar impactos e problemas ao meio ambiente.

Caso os medicamentos já estejam com o prazo de validade vencido, a orientação é que os moradores devem levar os remédios a serem descartados nas UBSs. “As equipes das UBSs se encarregaram de fazer o descarte de medicamentos de forma correta, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente”, explica a farmacêutica.

UBSs TÊM FARMÁCIAS

A responsável pela Assistência Farmacêutica da Atenção Primária da Prefeitura, Karina Tanaka Marangoni, destaca que a população pode procurar auxílio nas farmácias das UBSs.

“As farmácias das UBSs têm farmacêuticos. Eles são profissionais capazes de dar orientações e informações gerais à população sobre medicamentos. Reforçamos que a dispensação de medicamentos nas farmácias das UBSs é feita somente com a apresentação da receita prescrita pelo médico que atendeu o paciente”, ressalta Karina.

A fim de melhor orientar a população, a Secretaria de Saúde disponibiliza no portal da Prefeitura a Remume (Relação Municipal de Medicamentos), por meio deste LINK. A Remume é a lista de medicamentos oferecidos pela Prefeitura na rede municipal de saúde. De acordo com a responsável pela Assistência Farmacêutica da Atenção Primária, a Secretaria de Saúde já iniciou o processo de atualização da Remume.

FARMÁCIA SOLIDÁRIA

Caso você tenha em casa medicamentos que sobraram, pode doá-los ao programa Farmácia Solidária. A iniciativa é gerida pelo Fundo Social de Solidariedade (FunSol), órgão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social. Em média, o programa faz a dispensação de 500 medicamentos por mês.

A Prefeitura criou o programa em 2023. O objetivo é oferecer remédios à população, sempre com apresentação de receita médica. Podem ser doados medicamentos com pelo menos 45 dias até a data de vencimento e que não sejam sensíveis à variação de temperatura. Também podem ser doados caixas de comprimidos fechadas ou abertas. Já pomadas e xaropes devem ser doados com a embalagem lacrada.

O programa também ajuda com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. A equipe do programa faz a triagem dos medicamentos doados. Aqueles que, porventura, estiverem com prazo de validade vencido, são descartados de forma correta.

A Farmácia Solidária funciona na recém-inaugurada Unidade II do FunSol, que fica na rua Alda Lourenço, 353, Remanso Campineiro. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para mais informações,a a população pode entrar em contato pelo telefone (19) 3819-1005 ou via WhatsApp, no número (19) 99979-8735.

Confira abaixo dicas e orientações sobre o uso correto de medicamentos:

– Mantenha os medicamentos em suas embalagens originais para evitar confundir com outros medicamentos que porventura esteja usando

– Siga o tratamento conforme prescrito pelo profissional médico; ingira os medicamentos com água

– Utilize os medicamentos na dose e no horário prescritos na receita pelo médico

– Guarde os medicamentos em local seco, arejado e fora do alcance de crianças

– Fique atento ao prazo de validade dos medicamentos

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