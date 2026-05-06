O novo serviço gratuito de mineração da FTMining permite que detentores de BTC, ETH, XRP e DOGE obtenham renda passiva facilmente, sem a necessidade de equipamentos caros ou conhecimentos técnicos especializados.

À medida que as criptomoedas ganham popularidade em todo o mundo, cada vez mais investidores começam a se interessar por formas de obter renda passiva estável sem precisar de equipamentos caros ou habilidades especializadas.

Recentemente, a plataforma de computação em nuvem FTMining, com sede no Reino Unido, lançou oficialmente um novo “serviço gratuito de mineração em nuvem”, projetado especificamente para detentores de grandes criptomoedas como BTC, ETH, XRP e DOGE, oferecendo aos usuários uma nova oportunidade de participar da mineração de criptomoedas sem barreiras de entrada.

Ao mesmo tempo, a FTMining também lançou um novo aplicativo móvel, permitindo que os usuários gerenciem suas atividades de mineração a qualquer hora e em qualquer lugar, inaugurando de fato a “era da mineração móvel”.

Minere criptomoedas a qualquer hora e em qualquer lugar com o serviço de mineração em nuvem da FTMining

Este novo aplicativo móvel oferece uma interface amigável, permitindo que os usuários monitorem facilmente seus contratos de mineração, acompanhem os ganhos diários e gerenciem seus investimentos.

Segurança aprimorada

O aplicativo utiliza tecnologias de segurança de ponta da McAfee® e Cloudflare® para garantir que seus ativos digitais permaneçam protegidos, independentemente de onde você esteja.

Recompensas instantâneas

Novos usuários que se registrarem pelo aplicativo receberão imediatamente um bônus de inscrição de US$ 15 a US$ 100, além de uma recompensa diária de login de US$ 0,75.

Múltiplas opções de contratos

Desde contratos diários a partir de apenas US$ 15 até investimentos de longo prazo, os usuários podem escolher entre diversos planos de mineração de acordo com seu orçamento e objetivos.

Confiabilidade 24/7

Com 100% de tempo de atividade e suporte técnico contínuo, o aplicativo garante mineração ininterrupta.

Esse novo mecanismo gratuito de mineração é um programa de recompensa de poder computacional (hash power) projetado especificamente para detentores de Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Os usuários não precisam de máquinas de mineração nem de configurações complexas — basta se registrar para receber poder de hash gratuito.

Como começar sua jornada de mineração em nuvem com a FTMining

Passo 1: Escolha a FTMining como seu provedor de serviços

O processo de mineração da FTMining é simples e transparente, exigindo apenas um pequeno depósito para começar. A plataforma oferece retornos diários a partir de contratos de mineração e opções de pagamento flexíveis, facilitando a participação de todos.

Passo 2: Registrar uma conta

Visite o site oficial da FTMining: ftmining.com

Insira seu e-mail para criar uma conta, faça login e acesse seu painel para começar a minerar imediatamente.

Passo 3: Comprar um contrato de mineração

A FTMining oferece várias opções de contratos:

Contrato inicial: US$ 100 – 2 dias – Retorno total: US$ 108

Contrato estável: US$ 1.080 – 10 dias – Retorno total: US$ 1.236

Contrato profissional: US$ 10.000 – 25 dias – Retorno total: US$ 14.250

Contrato avançado: US$ 50.000 – 30 dias – Retorno total: US$ 77.000

(Para mais detalhes, visite o site oficial.)

Após a conclusão do pedido, seus ganhos serão creditados automaticamente em sua conta dentro de 24 horas. Quando seu saldo atingir US$ 100, você poderá sacar para sua carteira pessoal ou reinvestir para obter mais retornos.

Sobre a FTMining

A FTMining é uma plataforma de mineração de criptomoedas em nuvem licenciada no Reino Unido. Fundada em 2021 e sediada no Reino Unido, a empresa se dedica a fornecer soluções de mineração eficientes e econômicas por meio de hardware avançado, algoritmos inteligentes e infraestrutura em nuvem.

A FTMining possui mais de 6 milhões de usuários em mais de 180 países e regiões, oferecendo serviços de mineração de criptomoedas convenientes e escaláveis em todo o mundo.

Agora você pode visitar o site da FTMining para visualizar ou baixar o aplicativo. Este novo aplicativo móvel torna mais fácil e seguro do que nunca gerenciar seus investimentos em criptomoedas.

🌐 Site oficial: https://ftmining.com

📱 Download do aplicativo: https://ftmining.com/xml/index.html