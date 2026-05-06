Perseguição e fuga- A Guarda Municipal de Americana prendeu, na manhã desta quarta feira (6), um homem suspeito de participação em roubos registrados na cidade. A ação teve início após alerta emitido pelo sistema de videomonitoramento “Muralha Digital”, que identificou a entrada no município de um veículo GM/Corsa, placas CNB-0301, apontado como suspeito de envolvimento em crime ocorrido em uma unidade do Mercado Livre.

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Equipes da Guarda Municipal iniciaram acompanhamento ao veículo e, ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor tentou fugir. Durante a perseguição, nas proximidades da Avenida Nicolau João Abdala, o suspeito abandonou o carro ainda em movimento e correu em direção a uma área de mata, mas acabou detido pelas equipes após ser impedido pelas grades de proteção do local.

Fim da perseguição

No momento da abordagem, o homem apresentou identidade falsa, informando diversos dados em nome de outra pessoa. Contudo, os agentes já possuíam informações sobre sua verdadeira identidade, além de reconhecimento relacionado a outro roubo registrado contra um posto do Mercado Livre no bairro Zanaga.

O suspeito de 31 anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de desobediência, falsidade ideológica e delitos de trânsito, permanecendo à disposição da Justiça.

O veículo utilizado na fuga foi apreendido e recolhido ao pátio municipal.