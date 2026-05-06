Vila Valle supera início difícil e conquista a Copa João Havelange em Sumaré
A equipe do Vila Valle mostrou força, resiliência e poder de reação para conquistar o título da Copa João Havelange 2026, promovida pela Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. A taça veio após uma final eletrizante contra o Orquídea, decidida nos detalhes e marcada pelo brilho do goleiro Yngus.
Depois de um empate sem gols no tempo regulamentar, a decisão foi para as penalidades. Foi então que Yngus, já reconhecido como o goleiro menos vazado da competição, protagonizou uma atuação decisiva: defendeu três cobranças e ainda converteu o pênalti que garantiu a vitória por 5 a 4, selando o título para o Vila Valle.
A campanha do campeão foi marcada por superação desde o início. Na estreia, o time sofreu uma derrota de virada por 3 a 2 para o Sport Ipê Clube, resultado que exigiu reação imediata da equipe. Na segunda rodada, o Vila Valle venceu o Nobile por 2 a 1 e, na sequência, garantiu a classificação ao bater o Unidos Conceição por 1 a 0.
O reencontro com o Sport Ipê Clube, desta vez pelas quartas de final, foi marcado por revanche: o Vila Valle conseguiu dar o troco e avançar na competição. Já na semifinal, a equipe confirmou sua evolução ao vencer o Red Bull por 2 a 1, de virada, assegurando vaga na grande decisão.
A final contra o Orquídea foi um verdadeiro teste de nervos. Com forte marcação e poucas oportunidades claras, as equipes não saíram do 0 a 0 no tempo normal. Nas cobranças de pênaltis, no entanto, a estrela de Yngus brilhou intensamente, garantindo o título e consolidando seu nome como um dos grandes destaques do torneio.
