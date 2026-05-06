Recursos destinados pelo deputado federal Marcos Pereira vão beneficiar Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa com investimentos em exames e consultas.

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Ricardo Molina anunciou a conquista de mais R$ 1,5 milhão em recursos para a saúde pública da região, destinados pelo deputado federal Marcos Pereira (Republicanos), partido do governador Tarcísio de Freitas. Os valores serão divididos entre os municípios de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa.

Cada cidade receberá R$ 500 mil para investimentos na área da saúde, permitindo a ampliação da oferta de exames, consultas e atendimentos à população.

Segundo Molina, os novos recursos reforçam uma parceria sólida construída junto ao deputado federal Marcos Pereira em defesa da região. Há cerca de quatro meses, o parlamentar já havia atendido outro pedido de Molina, destinando R$ 2,7 milhões para os municípios da região. Agora, com o novo anúncio, o total de investimentos viabilizados chega a R$ 4,2 milhões.

Molina agradece Marcos Pereira

“Quero agradecer ao deputado Marcos Pereira pela parceria séria e comprometida com nossa região. Esses recursos vão ajudar diretamente quem mais precisa, ampliando o acesso da população a exames e consultas na saúde pública”, destacou Ricardo Molina.

Molina também ressaltou que Marcos Pereira se tornou um dos deputados federais que mais enviaram recursos para a região nos últimos anos, sempre atendendo às demandas apresentadas em benefício das cidades e da população.

Os investimentos devem fortalecer os atendimentos na saúde municipal e contribuir para reduzir filas e ampliar o acesso da população aos serviços essenciais.