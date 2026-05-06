Serviços de zeladoria e orientações contra a dengue marcam os preparativos para uma das datas mais movimentada do ano

Com a chegada do Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo, dia 10, o Cemitério Municipal de Nova Odessa se prepara para acolher um público estimado em cerca de 10 mil pessoas ao longo do fim de semana. O espaço, localizado na Rua Anchieta, 40, no Centro (com acesso alternativo pela Rua Heitor Penteado), estará aberto para visitação das 7h às 17h.

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Para garantir a boa receptividade dos visitantes, uma equipe de oito servidores foi destacada durante toda a semana que antecede a data para realizar serviços de limpeza geral, roçagem dos canteiros e revitalização de estruturas como o Centro Ecumênico. O trabalho conta com o suporte das pastas de Serviços Urbanos, Trânsito e Meio Ambiente, incluindo a poda preventiva de árvores.

Cemitério e cuidado com a dengue

A administração do Cemitério pede que os visitantes colaborem no combate à Dengue adotando cuidados de prevenção ao mosquito Aedes Aegypti. “Evitem deixar vasos sem furo no fundo e retirem os plásticos que envolvem as flores. Qualquer recipiente com água parada pode se tornar criadouro”, alerta o gestor Ataíde Alves.

Nas vias próximas (Anchieta, Riachuelo e 1º de Janeiro), ambulantes comercializarão flores, artesanato, vasos, velas, pastéis e refrigerantes. Para mais informações, o telefone do Cemitério é (19) 3476-6483.