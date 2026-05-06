O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a execução de serviços de roçagem de mato alto, poda de árvores e melhorias na iluminação pública na Rua Orestes Rando, no bairro Nova Carioba.

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No documento o autor afirma que moradores da região reclamaram do mato alto na via, que tem causado transtornos, favorecendo a proliferação de insetos e animais peçonhentos e prejudicado a visibilidade e a segurança no local.

Fala Marcos Caetano

“São necessárias providências urgentes para a manutenção urbana e a melhoria da iluminação pública, visando mais segurança, dignidade e qualidade de vida aos moradores”, afirma Marcos.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (4) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.