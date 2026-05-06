Buscar um novo emprego nunca exigiu tanta atenção. Um novo estudo global do LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, mostrou que diante do aumento de fraudes em processos seletivos, os profissionais estão mais cautelosos, mas ainda enfrentam riscos, especialmente nos primeiros momentos de interação com vagas e recrutadores.

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De acordo com a pesquisa Job Search Safety Pulse, realizada em parceria com a Censuswide, 73% dos profissionais globalmente afirmam que, pelo menos às vezes, param para avaliar se uma vaga é legítima antes de se candidatar. Além disso, 56% dizem estar mais propensos a questionar possíveis fraudes do que estavam há um ano atrás.

No Brasil, esse comportamento é ainda mais forte: 83% dos profissionais dizem que fazem essa checagem ao menos ocasionalmente, e 61% afirmam estar mais atentos a possíveis golpes em comparação com o ano anterior, indicando um nível de cautela superior à média global.

Esse movimento já impacta a dinâmica entre candidatos e recrutadores. Mais de 60% dos recrutadores brasileiros relatam que candidatos já entraram em contato para confirmar a legitimidade de uma vaga, também acima da média global (57%).

Os dados mostraram que os profissionais vêm adotando diferentes estratégias para validar oportunidades. No Brasil, 52% buscam informações sobre a empresa ou a vaga online, 47% verificam se a oportunidade está no site oficial da companhia, enquanto 45% analisam a página da empresa no LinkedIn e 47% procuram sinais de verificação dentro da plataforma.

O momento de maior risco está no início da jornada

O risco ainda se concentra nos primeiros pontos de contato. A navegação por vagas e o início da conversa com recrutadores aparecem como os momentos de maior vulnerabilidade globalmente, citados por cerca de 20% dos profissionais no índice global.

Entre os brasileiros, essa percepção se intensifica: 25% apontam o primeiro contato com recrutadores como o momento mais crítico, enquanto 22% relatam maior insegurança ao navegar por vagas, sinalizando que o risco é percebido antes mesmo de qualquer aprofundamento no processo.

Onde as vagas aparecem pesa mais do que quem está oferecendo

A forma como os profissionais avaliam a credibilidade das oportunidades também revela diferenças importantes. No Brasil, o principal fator de confiança é onde a vaga é vista (30%), seguido por quem a publicou (25%), evidenciando o peso do canal e do contexto na decisão do candidato.

Globalmente, a lógica se mantém, mas com uma leve mudança: a reputação da empresa lidera (28%), enquanto o local onde a vaga aparece vem logo em seguida (27%).

Os golpes afetam diferentes gerações de forma distinta no Brasil

Globalmente, a pesquisa aponta uma “lacuna de confiança”, com a Geração Z mais exposta a golpes: 34% relatam já ter sido vítimas, em comparação com 15% da Geração X e 7% dos Baby Boomers, além de menor familiaridade com sinais de alerta.

No Brasil, a incidência de fraudes aparece de maneira mais distribuída entre as gerações: cerca de 18% da Geração Z relatam já ter sido vítimas, frente a 23% da Geração X e quase 17% dos Baby Boomers, indicando que o risco não está concentrado em um único grupo.

Essa diferença também se reflete na forma como os sinais de alerta são reconhecidos. Quando o tema é uma solicitação de pagamento antecipado, 68% da Geração X identificam esse risco, frente a 55% da Geração Z. Por outro lado, a Geração Z demonstra maior atenção a outros comportamentos, como pressão para decisões rápidas (50% da Geração Z, contra 47% da Geração X) e solicitação precoce de dados sensíveis (61% da Geração Z, frente a 49,5% da Geração X).

Impactos no mercado de trabalho e nos processos seletivos

Esse cenário também afeta diretamente os recrutadores: 70% dos profissionais no Brasil afirmam que fraudes têm dificultado a construção de confiança com candidatos, acima da média global de 63%, reforçando o quanto essas práticas estão impactando de forma sistêmica a dinâmica do mercado de trabalho.

Além disso, quase 81% dos recrutadores no Brasil dizem estar tomando medidas ativas para aumentar a confiança dos candidatos, e cerca de 83% consideram a verificação um requisito essencial, ambos acima da média global.

“Golpes em processos seletivos são um reflexo direto de um mercado de trabalho cada vez mais digital, onde a confiança passou a ser um ativo crítico para conectar pessoas a oportunidades reais. No LinkedIn, temos o compromisso de atuar de forma proativa para reduzir esses riscos, investindo continuamente em tecnologia, verificações de legitimidade e inteligência para fortalecer a transparência nas interações e dar mais segurança tanto para candidatos quanto para empresas. Nosso foco é garantir que a busca por emprego aconteça em um ambiente mais confiável, permitindo que os profissionais direcionem sua energia para o desenvolvimento de suas carreiras”, afirma Milton Beck, Diretor Geral do LinkedIn para América Latina e África.

Como o LinkedIn está ajudando a reduzir os riscos na busca por emprego

O LinkedIn utiliza uma estratégia ancorada em três pilares para combater golpes relacionados a vagas, com o objetivo de ajudar os(as) profissionais da plataforma a tomar decisões mais informadas:

Detecção: bloqueio proativo de contas falsas, mensagens fraudulentas e vagas enganosas antes que cheguem aos usuários(as). Como resultado, a grande maioria das atividades suspeitas identificadas é interrompida antes mesmo de chegar ao usuários(as).

bloqueio proativo de contas falsas, mensagens fraudulentas e vagas enganosas antes que cheguem aos usuários(as). Como resultado, a grande maioria das atividades suspeitas identificadas é interrompida antes mesmo de chegar ao usuários(as). Verificação: disponibilização de sinais mais claros de confiança, como a verificação de empresas, recrutadores e vagas. A plataforma também permite e incentiva que os(as) profissionais se candidatem e conversem diretamente pelo LinkedIn, mantendo as interações dentro de um ambiente seguro.

disponibilização de sinais mais claros de confiança, como a verificação de empresas, recrutadores e vagas. A plataforma também permite e incentiva que os(as) profissionais se candidatem e conversem diretamente pelo LinkedIn, mantendo as interações dentro de um ambiente seguro. Proteção: implementação de novas medidas para aumentar a segurança durante a busca por emprego, como a exigência de verificação de identidade para anunciantes de vagas de maior risco, a redução da visibilidade de publicações e comentários potencialmente fraudulentos, e o aprimoramento dos sistemas de detecção e filtragem de spam.

Metodologia

A pesquisa foi conduzida pela Censuswide com uma amostra de 8.512 profissionais (empregados em tempo integral ou parcial), com 18 anos ou mais, no Reino Unido, Estados Unidos, Índia, Alemanha e Brasil. Os dados foram coletados entre 16 e 30 de março de 2026.

A Censuswide é membro da Market Research Society (MRS) e do British Polling Council (BPC), além de signatária do Global Data Quality Pledge. A empresa segue o Código de Conduta da MRS e os princípios da ESOMAR.

Sobre o LinkedIn

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Estamos presentes em mais de 200 países e contamos com mais de 1 bilhão de usuários(as), sendo deles mais de 94 milhões de brasileiros(as). Ajudamos a conectar os(as) profissionais do mundo a oportunidades de emprego e a transformar a forma com que as empresas contratam, divulgam suas marcas e vendem. Nossa visão é criar oportunidades econômicas para cada integrante da força de trabalho global.