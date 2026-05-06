Americana sedia capacitação gratuita em políticas públicas a profissionais da saúde
Americana sedia, no dia 13 de maio (quarta-feira), uma capacitação gratuita em políticas públicas voltada a profissionais da saúde da rede pública e privada. O treinamento tem como tema “Gestão de filas de espera e ferramentas tecnológicas do cuidado” e acontece a partir das 10h, na FAM (Faculdade de Americana), localizada na Avenida Joaquim Boer, 733, no Jardim Luciane.
O curso é promovido pelo Crefito-3 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região), com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde. Para participar, é necessário se inscrever pelo formulário disponível no site https://forms.gle/v3AkhfkUAsqJiiPKA. As vagas são limitadas. A capacitação tem duração de 2 horas.
Oportunidade
“Essa é uma oportunidade importante para qualificar ainda mais os profissionais da saúde da nossa cidade, trazendo temas atuais e estratégicos para a gestão pública e privada. Investir em conhecimento nessa área significa melhorar processos e, principalmente, oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado à população. Agradecemos ao Crefito-3 por essa parceria e reforçamos o convite para que os profissionais participem”, comentou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.
