Nova Odessa divulga conscientização sobre violência contra a mulher

A campanha “Agosto Lilás” ganhou as ruas de Nova Odessa nesta terça-feira (26) com uma ação de conscientização. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo e em parceria com o Conselho Municipal da Mulher e o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), realizou uma intervenção urbana no cruzamento das avenidas Ampélio Gazzeta e Doutor Eddy de Freitas Crissiuma.

Durante a mobilização, equipes técnicas e conselheiras abordaram motoristas e pedestres com o objetivo de informar e engajar a comunidade na quebra do ciclo de violência. “Foi um momento de diálogo direto com a população. Mostramos que combater a violência contra a mulher é um dever de cada um de nós”, destacou a secretária adjunta de governo, Carla Lucena.

Canais de apoio e denúncia

A Prefeitura reforça que casos de violência podem ser denunciados 24h por dia pelos canais. Disque Denúncia (180), Disque Direitos Humanos (100) e Polícia Militar (190).

No Creas também é possível receber acolhimento, orientação e encaminhamento psicossocial e jurídico. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 16h, na rua Duque de Caxias, 442, Centro, ou pelo telefone (19) 3466-3635.

