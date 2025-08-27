Os boatos de um possível relacionamento entre Ana Castela e Zé Felipe ganharam um novo capítulo. A sacerdotisa de Kimbanda Mãe Analu Portugal conhecida por suas revelações certeiras e pela conexão espiritual com a Pomba Gira 7 Facadas, tirou as cartas para entender o que está por trás dessa história.

Segundo a leitura, Zé Felipe ainda se mostra bastante recluso e com receio de expor um envolvimento na mídia, mas isso não significa que nada tenha acontecido.

De acordo com Mãe Analu, os dois já viveram momentos discretos e escondidos, além de estarem alinhados para um projeto em comum que deve vir à tona em breve.

Ana Castela segundo a sacerdotisa

“Vejo que a mãe dela sente orgulho de ver a filha com ele. Existe, sim, uma ligação de caminhos entre eles, mas não se trata de algo duradouro”, revela a sacerdotisa.

Para Mãe Analu Portugal, apesar da sintonia, o destino não reserva um futuro como casal para Ana Castela e Zé Felipe. As cartas apontam encontros, segredos e uma parceria profissional, mas não um relacionamento duradouro.

Confira o vídeo da médium: https://www.instagram.com/p/DNnbk28x4WF/

Imagens: Reprodução Redes Sociais