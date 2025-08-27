Santa Bárbara qualifica recepcionistas sobre fluxo de exames laboratoriais

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Setor de Educação Permanente em Saúde, concluiu na última sexta-feira (22) no Centro de Treinamento Mauro da Bomba, uma capacitação de “Orientações Sobre o Fluxo de Exames Laboratoriais”. A iniciativa, voltada aos recepcionistas e gestores das Unidades de Saúde do Município, foi dividida em três turmas, com os demais encontros realizados na quarta (20) e na quinta-feira (21).

O objetivo foi capacitar os profissionais que atuam nas recepções dos serviços de saúde sobre as principais orientações que devem ser repassadas aos pacientes para a realização dos exames laboratoriais, como esclarecimento de dúvidas relacionadas aos materiais utilizados, tempo de jejum e preparo, quando necessários, finalidade dos exames, entre outras.

Os encontros foram ministrados pela biomédica Gabriela Berro Bueno de Araujo, coordenadora da Biomega Medicina Diagnóstica Ltda em Santa Bárbara d’Oeste, empresa responsável pela prestação do serviço de exames laboratoriais no Município. Os agendamentos e autorizações para a coleta dos exames são realizados nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) ou em algum outro serviço de Saúde da rede que faça a solicitação.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a maior qualidade de vida da população.

