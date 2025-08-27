Conferência dos Direitos da Pessoa Idosa acontece nesta quinta-feira em Americana
A 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Americana será realizada nesta quinta-feira (28), das 7h30 às 14h, no campus Maria Auxiliadora do UNISAL (Avenida de Cillo, 3.500 – Parque Universitário). A atividade abordará o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.
A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria e Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SASDH), Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra Pessoa Idosa e Proteção e Defesa de seus Direitos – Pró 60+, e Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMID).
“Convidamos a população para participar da Conferência, com o objetivo de avançarmos ainda mais na construção das políticas públicas voltadas à pessoa idosa. A discussão da temática é fundamental para buscarmos o aprimoramento do trabalho e novas propostas para o atendimento desse público”, disse a secretária da pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.
A Conferência discutirá os seguintes eixos orientadores:
1. Financiamento das políticas públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais;
2. Fortalecimento de políticas para a proteção à vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da pessoa idosa;
3. Proteção e enfrentamento contra quaisquer formas de violência, abandono social e familiar;
4. Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices;
5. Consolidação e fortalecimento da atuação dos conselhos de direitos da pessoa idosa como política do Estado brasileiro.
Confira a programação:
7h30 – Café e credenciamento
8h30 – Abertura oficial e composição da mesa com autoridades
9h30 – Aprovação do Regimento Interno
9h40 – Apresentação das ações para a Pessoa Idosa no município – com Beatriz Betoli Bezerra, diretora de Assistência Social e Direitos Humanos
10h30 – Apresentação cultural
10h40 – Palestra Magna – Drª Fabiana Aparecida Carvalho
11h30 – Intervalo
12h10 – Discussão dos eixos
13h30 – Apresentação das propostas
14h – Encerramento
