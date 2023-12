Nova Odessa é a 3ª cidade mais segura do Estado de SP, comprova estudo do Instituto Sou da Paz

Estudo divulgado na segunda-feira (04/12) pelo Instituto Sou da Paz, que ganhou grande repercussão na imprensa regional, comprova que Nova Odessa é a terceira cidade mais segura do Estado de São Paulo, dentre todos os municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes. Além disso, o “Paraíso do Verde” é uma das três únicas cidades paulistas com IECVs (Índices de Exposição aos Crimes Violentos) 2022 menores que 4,00 – ao lado de Capivari e Pirassununga. Nova Odessa alcançou um índice de apenas 2,95. Para comparação, a cidade mais violenta do Estado, conforme o ranking, é Peruíbe (19,02).

Além disso, dentre as 10 cidades com os melhores (ou seja, mais baixos) Índices de Exposição aos Crimes Violentos nas duas edições do estudo (2021 e 2022), apenas quatro municípios registraram um IECV Geral menor que 3 pontos: Pirassununga (2021 e 2022), Capivari (2021 e 2022), Santa Bárbara d’Oeste (2021) e Nova Odessa (2022), destaca o estudo, disponível para download em https://lp.soudapaz.org/iecv.

Todas as cidades listadas entre as 10 melhores colocadas em relação ao IECV Geral se encontram no interior do estado, incluindo no Deinter 9 – Piracicaba (Pirassununga, Santa Bárbara d’Oeste, Capivari, Piracicaba, Americana, São José do Rio Pardo e Nova Odessa.

O estudo leva em conta as estatísticas oficiais e dados sobre a ocorrência de crimes registrados pelas polícias, relativos a mais de 40 itens – de homicídios, roubos, furto até prisões e apreensões de drogas e armas. O IECV considera um modelo conceitual que dá maior peso a três dimensões dos crimes violentos: contra a vida, contra a dignidade sexual e patrimoniais.

Para o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), o bom resultado de Nova Odessa no IECV 2022 já é resultado direto dos investimentos recentes na GCM (Guarda Civil Municipal), bem como da atuação coordenada da corporação municipal com as Polícias Estaduais (Civil e Militar), fruto do bom relacionamento da atual gestão municipal com os órgãos de Segurança Pública.

“Segurança é uma das nossas prioridades. Desde 2021, a nossa gestão vem se aproximando e apoiando o trabalho das Polícias Civil e Militar e, principalmente, investindo na nossa Guarda Municipal e nos nossos patrulheiros, comprando novas armas, viaturas, uniformes, coletes modernos e, mais recentemente, o chamado armamento menos letal. Além disso, contratamos 10 novos guardas de uma só vez, um aumento inédito no efetivo, e adequamos o adicional de periculosidade, valorizando nossos agentes”, destacou Leitinho.

INVESTIMENTOS

Entre 2021 e 2023, a Prefeitura de Nova Odessa viabilizou cinco novas viaturas para GCM (incluindo picapes para as inéditas Patrulha Rural e Patrulha Maria da Penha), novo armamento (incluindo 44 pistolas, 2 carabinas, uma escopeta e 30 coletes da mais recente especificação), além de viabilizar, junto ao Governo do Estado, a construção da nova Delegacia do Município (e fazer a locação do prédio provisório para Delegacia).

A Prefeitura também anunciou neste ano a construção da sede própria para a GCM (já em obras) e expandiu o sistema de Videomonitoramento para todas as creches e escolas municipais, além de contratar 10 novos guardas (um aumento de 23% no efetivo) já em atuação nas ruas.

Por fim, houve neste ano a viabilização e inauguração da unidade do Corpo de Bombeiros da PM (Polícia Militar) em Nova Odessa, graças a uma parceria da Prefeitura com o Estado através da qual a Prefeitura locou e adequou o prédio na Avenida São Gonçalo. Atuam no “quartel” 15 policiais militares bombeiros altamente treinados, um caminhão auto bomba com capacidade para 4 mil litros e uma unidade de resgate totalmente equipada.

