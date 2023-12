“Casa do Papai Noel” estreia em Santa Bárbara

O bom velhinho já estacionou o seu trenó no Centro de Memórias e fez sua estreia com o espetáculo “Casa do Papai Noel” em apresentação com o corpo de bailarinos do Laboratório de Dança Fernanda Araújo e Núcleo Artístico Corpus – NAC nesta terça-feira (5), comemorando o aniversário de 205 anos de Santa Bárbara d’Oeste. Mais duas apresentações estão marcadas para os dias 10 e 17 de dezembro, domingos, sempre às 19h30, no mesmo local. Toda a programação é gratuita.

O Papai Noel também atenderá as crianças nos dias 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de dezembro, com início sempre a partir das 19h30. Toda decoração da Casa tem o foco na identidade “instagramável” e interativa para a população, fazendo da tecnologia uma extensão das ações.

A ação de ativação do patrocinador da Casa do Papai Noel, o Supermercados Pague Menos, traz um espaço para fotos com filtro de aplicativo do Instagram, onde o público poderá compartilhar em suas redes sociais os seus melhores momentos em família.

No mesmo espaço e junto da Casa do Papai Noel também se apresentarão no Centro de Memórias: no dia 12 o Coral dos Colaboradores da Unimed; no dia 14 o Coral do Supermercados Pague Menos e no dia 21 o Coral Municipal “Vozes Bárbaras”. Todas as apresentações terão início às 19h30.

Confira a programação do Centro de Memórias:

– Dias 10 e 17 de dezembro, às 19h30

Apresentação Casa do Papai Noel | Laboratório da Dança

– Dias 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de dezembro, a partir das 19h30

Fotos com o Papai Noel

– Dia 12 de dezembro, às 19h30

Apresentação do Coral de Colaboradores da Unimed

– Dia 14 de dezembro, às 19h30

Apresentação do Coral Pague Menos

– Dia 21 de dezembro, às 19h30

Apresentação do Coral Vozes Bárbaras

Endereço: Centro de Memórias, Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP



Entrada gratuita

