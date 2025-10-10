Nova Odessa e Sumaré se juntam para limpar o Ribeirão Quilombo

As prefeituras de Sumaré e Nova Odessa estão realizando uma ação conjunta de limpeza do Ribeirão Quilombo. A iniciativa, que teve início na semana passada, tem como objetivo garantir a fluidez do curso d’água, prevenir alagamentos e reforçar as medidas de preservação ambiental na região.

Equipes da Defesa Civil de ambos os municípios, além das secretarias de sustentabilidade, estão apoiando os trabalhos. Em Sumaré, a pasta de serviços públicos também atua na limpeza e, em Nova Odessa, a secretaria municipal de Obras.

Os trabalhos incluem a remoção de resíduos da calha do ribeirão e das cabeceiras das pontes na divisa entre os dois municípios. A ação faz parte de um esforço contínuo de ambas as cidades para preservar o meio ambiente e promover mais segurança às comunidades que vivem próximas ao leito do Ribeirão Quilombo, um dos principais cursos d’água da Região Metropolitana de Campinas.

O programa de recuperação do Ribeirão Quilombo visa não apenas a limpeza, mas também o monitoramento ambiental e o planejamento urbano sustentável ao longo de sua extensão.

Segundo as Defesas Civis, a limpeza periódica é essencial para evitar que o acúmulo de lixo e vegetação cause o transbordamento do ribeirão em períodos de chuva intensa. Além disso, a ação reforça o compromisso das administrações municipais com a prevenção de desastres naturais e a preservação dos recursos hídricos.

