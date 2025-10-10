Hortolândia se consolida como referência em eficientização energética

InvestSP conhece modelo inovador implantado pela Prefeitura e avalia expansão da iniciativa para outros municípios paulistas

Hortolândia vem se destacando no cenário paulista por sua capacidade de inovar na gestão pública e por transformar desafios em oportunidades sustentáveis. Nesta quarta-feira (8), o prefeito Zezé Gomes recebeu no Paço Municipal “Palácio dos Migrantes” as representantes da InvestSP — Elisabete Donato, gerente de competitividade dos municípios, e Carolina Gonçalves, analista de investimentos e competitividade — para apresentar o Programa de Eficientização Energética, um modelo que tem chamado atenção pelo impacto positivo na administração e na economia municipal.

Durante a reunião, o prefeito detalhou os resultados já alcançados pela cidade. Em pouco mais de dois anos, Hortolândia implantou 21 usinas solares fotovoltaicas, responsáveis por abastecer quase a totalidade dos mais de 200 prédios públicos municipais. A iniciativa já garante uma economia superior a R$ 5 milhões por ano aos cofres públicos — recursos que voltam em investimentos diretos para a população. O modelo de gestão eficiente e sustentável chamou a atenção da InvestSP, que estuda formas de replicar a experiência hortolandense em outros municípios do estado.

“O primeiro passo já foi dado pelo nosso governo, com uma grande preocupação voltada à sustentabilidade e ao meio ambiente. Avançamos com as 21 usinas solares e vamos ampliar esse número, acompanhando o crescimento da cidade. Hortolândia está se preparando para o futuro”, destacou o prefeito Zezé Gomes.

A visão de futuro da gestão hortolandense também se traduz em ações concretas. No final de setembro, o prefeito assinou contrato com a Caixa Econômica Federal para a aquisição de oito ônibus elétricos que integrarão o sistema de transporte público municipal. Os veículos devem chegar no início de 2026, marcando uma nova etapa na mobilidade urbana da cidade e contribuindo para a redução das emissões de CO₂.

“Cada passo que damos na direção da sustentabilidade é um investimento no futuro da nossa população. A chegada dos ônibus elétricos será um marco, assim como foi a implantação das usinas solares”, reforçou Zezé.

Ações

Além da energia limpa e da mobilidade elétrica, o prefeito destacou outras ações que compõem o plano estratégico de sustentabilidade do município. As novas avenidas e viadutos entregues pela administração, como o viaduto do Jardim Nova Europa, foram planejados para reduzir distâncias e o consumo de combustível, diminuindo a emissão de gases poluentes. “Antes, o motorista precisava percorrer 13 quilômetros para chegar à Rodovia Anhanguera. Agora, com o viaduto do Nova Europa, esse trajeto caiu para apenas 6 quilômetros”, explicou o prefeito.

A mobilidade sustentável também é uma prioridade. Hortolândia já conta com mais de 60 quilômetros de ciclovias, e a meta é atingir 100 quilômetros até 2028, interligando todas as regiões da cidade.

O compromisso ambiental se estende à preservação das nascentes, com 109 já catalogadas, e ao plantio de mais de 200 mil árvores desde 2017. Os cinturões verdes e parques socioambientais implantados nos últimos anos transformaram áreas degradadas em espaços de convivência e aprendizado ambiental, consolidando a cidade como referência em sustentabilidade urbana.

“O encontro com a InvestSP reforça que Hortolândia está no caminho certo. O modelo de gestão adotado pela cidade alia responsabilidade ambiental, inovação tecnológica e eficiência administrativa, gerando resultados concretos e inspirando outras administrações públicas”, disse Zezé.

A reunião contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Dimas Pádua, do secretário adjunto Rodrigo Oliveira e da diretora de Iluminação Pública, Fernanda Cândido de Oliveira, que apresentou detalhes técnicos sobre o funcionamento das usinas e os impactos positivos do programa para o município.

“Hortolândia prova, mais uma vez, que o futuro sustentável começa com decisões inteligentes no presente. O investimento em energia limpa, mobilidade elétrica e preservação ambiental coloca o município em destaque no mapa da inovação pública do Estado de São Paulo — e, principalmente, reafirma o compromisso do governo Zezé Gomes com um desenvolvimento econômico aliado ao cuidado com as pessoas e com o planeta”, finalizou Dimas Pádua, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

