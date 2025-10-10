Três ilhas, três mundos: unidos pela riqueza da diversidade

Mais do que ilhas paradisíacas, destinos para você mergulhar e conhecer novos mundos

Quando pensamos em ilhas, é comum imaginar apenas praias paradisíacas e cenários de cartão-postal. Mas Taiwan, República Dominicana e Seychelles provam que há muito mais por trás da beleza natural: são destinos que carregam histórias, tradições e culturas únicas, revelando diferentes formas de viver e celebrar o mundo. Três oceanos, três mundos, mas todos unidos pela riqueza da diversidade.

República Dominicana

Localizada no Caribe e banhada tanto pelo Atlântico quanto pelo Mar do Caribe, a República Dominicana é um dos destinos mais procurados da região por suas praias de águas cristalinas. Mas sua verdadeira essência vai além da natureza: está na história e na cultura de seu povo.

Com Santo Domingo – a cidade mais antiga continuamente habitada das Américas – como capital, o país traz em sua identidade a fusão de raízes taínas, espanholas e africanas. Essa mistura se manifesta na música – com o merengue e a bachata, reconhecidos como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO –, no Carnaval de Santo Domingo, repleto de cores e personagens icônicos como os diablos cojuelos, e na gastronomia, com pratos como o tradicional mangú e a la bandera dominicana.

Seychelles

No coração do Oceano Índico, o arquipélago de Seychelles é pequeno em território, mas imenso em riqueza cultural. Colonizado inicialmente pelos franceses, depois pelos britânicos, e com influências de comunidades vindas da Ásia e da África, Seychelles é um verdadeiro mosaico de culturas.

Esse legado pode ser visto em tradições como o moutya, dança nascida no período da escravidão e hoje Patrimônio Imaterial da UNESCO, e na sega, de ritmo contagiante. O país também encanta com suas histórias e lendas, como a do misterioso Coco de Mer, encontrado no Vallée de Mai, santuário natural considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO e muitas vezes descrito como “o verdadeiro Jardim do Éden”.

Taiwan

Conhecida como Ilha Formosa, Taiwan é marcada pela diversidade cultural, resultado da influência de povos indígenas, da presença dos Hakka, do período de colonização japonesa e da imigração chinesa.

Essa riqueza pode ser vivida em expressões artísticas como o teatro de marionetes de luva, as óperas taiwanesas e a arte dos povos de Paiwan, que retratam mitologias e histórias ancestrais em esculturas. Os festivais locais também são experiências inesquecíveis: do Festival da Colheita de Amis, cheio de música e danças, ao vibrante Festival das Lanternas, que inclui o impressionante Yanshui Beehive Fireworks Festival, um espetáculo de coragem, devoção e celebração cultural.

Três destinos, uma mesma essência

Apesar de localizados em oceanos diferentes, Taiwan, Seychelles e República Dominicana compartilham algo em comum: uma cultura pulsante, construída a partir de encontros de povos e tradições que, ainda hoje, se refletem em sua música, dança, gastronomia e lendas. Mais do que ilhas paradisíacas, são convites para você mergulhar em novos mundos.

