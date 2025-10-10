Melhor Idade de Sumaré vence amistoso de vôlei contra o Sesc Campinas

Leia + sobre esportes

O Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) de Sumaré foi palco, nesta quarta-feira (8), de um momento de pura alegria, vitalidade e espírito esportivo. Atletas da melhor idade do município receberam a equipe do Sesc Campinas para um amistoso de Vôlei Adaptado, realizado na quadra poliesportiva recém-inaugurada do espaço.

O encontro celebrou o esporte, a amizade e a superação, reunindo dezenas de participantes e familiares. A equipe sumareense brilhou nas quadras, conquistando vitórias expressivas:

Sumaré +60 feminino: 3×1 Sesc Campinas

Sumaré +70 feminino: 2×0 Sesc Campinas

Sumaré +60 masculino: 3×0 Sesc Campinas

A secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, destacou a importância do evento. “O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, saúde e convivência. Ver nossos atletas da melhor idade jogando com tanta energia e alegria mostra que envelhecer com qualidade de vida é possível”, comemorou.

A Secretaria de Inclusão Social agradeceu ainda o apoio de todos os envolvidos na organização e no sucesso do evento. “Cada partida foi uma celebração da vida, da amizade e da determinação. Que venham muitos outros encontros como esse!”, completou Noemi.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP