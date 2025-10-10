A chuva chegou com força na região na tarde desta sexta-feira. O volume de água que vai cair no Estado nos próximos dias deve ajudar Americana a reduzir o drama da falta d’água. A cidade hoje chega a duas semanas de crise de abastecimento.

Chuva segue no sábado

Já no final de semana, a previsão é de que as pancadas de chuva permaneçam no sul, litoral e leste de São Paulo, além de áreas do interior, onde podem acontecer chuvas de maior intensidade. No centro-sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Zona da Mata, assim como no Rio de Janeiro e no litoral do Espírito Santo, também há chance de chuva.

Durante o domingo as chuvas continuam no Espírito Santo e em áreas do litoral, e acontecem isoladamente no leste de Minas Gerais. Segundo o Climatempo, chuvas de moderada a forte podem acontecer no estado de São Paulo à tarde, principalmente no sul do estado.

DAE de Americana finaliza 1.262 serviços em sete dias

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana finalizou 1.262 ordens de serviço entre os dias 3 e 9 de outubro. O trabalho contempla as demandas protocoladas pela população e as ações operacionais da autarquia.

As principais solicitações atendidas foram consertos de vazamentos, substituições de hidrômetros, reparos em pavimento asfáltico, desobstruções de redes de esgoto e religações de água.

“Os serviços são programados e inseridos no cronograma de trabalho dos setores competentes para agilizar o atendimento dos pedidos da população. Por isso, é importante que o munícipe registre a solicitação do serviço nos canais de atendimento do DAE, para que sejam incluídos nessa programação”, explica o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O contato com o DAE pode ser feito pelos seguintes canais de atendimento:

– Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

– WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

– Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)