Polícia Militar prende dois por tráfico de drogas em Sumaré

Ações em flagrante ocorreram nos bairros Parque Rosa e Silva e Monte Santo

Na tarde desta quinta-feira (9), a Polícia Militar realizou duas ações de combate ao tráfico de entorpecentes em Sumaré. Houve a prisão de dois indivíduos em diferentes regiões da cidade.

Na primeira ocorrência, no Parque Rosa e Silva, durante patrulhamento na Rua Coroa Imperial, os policiais avistaram um homem saindo de uma área de mata carregando uma sacola plástica. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, dispensando a sacola e pulando um muro, mas acabou interceptado.

Segundo informações da PM, dentro da sacola foram encontrados R$ 312,00 em dinheiro, 0,008 kg de maconha, 0,012 kg de Dry e 0,086 kg de cocaína. O suspeito confessou o envolvimento no tráfico de drogas e permaneceu preso após deliberação do delegado de plantão.

E no outro caso, no bairro Monte Santo, um cerco policial resultou na abordagem de outro indivíduo, que tentou fugir e arremessou um objeto sobre o portão de uma residência. Ao ser abordado, foi encontrado com ele R$ 90,00 e um celular. O objeto arremessado continha 7 papelotes de substância análoga à cocaína, e nas proximidades, a equipe localizou mais 16 papelotes semelhantes. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e ficou apreendido.

