Nova Odessa lança projeto “Banda no Parque” para levar música infantil ao ar livre

Estreia é neste domingo (1º), das 15h às 16h, no Parque das Crianças, com apresentação da Banda Sinfônica Municipal

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Prefeitura de Nova Odessa dá início neste domingo (1º), das 15h às 16h, ao novo projeto cultural Banda no Parque. A iniciativa é gratuita, voltada ao público infantil e vai promover apresentações da Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss no Parque das Crianças, localizado na Avenida Brasil, nº 800, no Parque Fabrício.

É a primeira vez que a Prefeitura cria um calendário fixo para que a Banda Sinfônica se apresente às crianças em um espaço ao ar livre. Até então, as apresentações do grupo para esse público eram realizadas pontualmente no Teatro Municipal. A mudança de cenário faz parte de um esforço da gestão municipal para descentralizar a cultura e ocupar os espaços públicos da cidade.

Inaugurado em junho de 2024, o Parque das Crianças é uma das principais áreas de lazer construídas pela Prefeitura nos últimos anos e se consolidou como ponto de encontro de famílias de Nova Odessa e região. Em menos de dois anos de atividades, o local já apresenta um histórico de sucesso em eventos. O mais recente, o Folia Kids, realizado dia 15 de fevereiro, reuniu mais de 5 mil pessoas.

“Estamos muito felizes em lançar o Banda no Parque. Queremos levar cultura e lazer de qualidade para todos os cantos da cidade. O Parque das Crianças foi construído num local que estava abandonado e a nossa administração entregou totalmente revitalizado. Hoje, é um símbolo de lazer para as famílias. Nada mais justo do que unir isso à música de qualidade da nossa Banda Sinfônica, agora com um olhar especial para as crianças”, destacou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

As próximas edições do projeto ainda estão sendo definidas pelo Departamento de Cultura e Turismo, que manterá a periodicidade das apresentações, sempre com entrada gratuita.

Leia + sobre diversão e arte