Histórias de traição de pessoas casadas em pontos específicos de Americana têm movimentado a ajudado perfis nas redes sociais. Os casos circulam há cerca de dois meses e relatam encontros repetidos no estacionamento do Jardim Botânico e também de um grande supermercado da cidade.

As histórias tentam dar um ar picante aos relacionamentos fortuitos e encontros à luz do dia. Mas não fazem menções a perfis dos amantes fogosos. Apenas existe menção em um dos perfis a um carro usado pelo Don Juan do momento.

Histórias e perfis

Outros perfis, de um guarda municipal e outro de um blogueiro mais antigo da cidade, costumam divulgar as peripécias de homens casados e de mulheres fogosas.

Esses mais antigos falam em casos não só extraconjugais, mas também de pessoas solteiras e mais velhas atrás de aventuras ou algum dinheiro. Um dos perfis é mais simples e relata traições que acontecem em bairros periféricos- quase sempre em tom jocoso.

TRAIÇÃO NÃO É CRIME DESDE 2005- A traição conjugal (adultério) não é crime no Brasil desde 2005, quando o art. 240 do Código Penal foi revogado.

Embora não gere prisão, a infidelidade pode resultar em consequências cíveis, como processos de divórcio, perda de pensão alimentícia e, em casos específicos, indenização por danos morais.

