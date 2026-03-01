O Einstein acaba de ser anunciado o 16º melhor hospital do mundo, segundo o ranking The World’s Best Hospitals 2026, elaborado pela revista Newsweek em parceria com a empresa de dados Statista Inc.

O avanço de seis posições em relação ao ano anterior evidencia o alinhamento da organização aos mais altos padrões internacionais de excelência, ao mesmo tempo em que reafirma, pelo sétimo ano consecutivo, sua posição de liderança no Hemisfério Sul e na América Latina.

A iniciativa da Newsweek, que avalia centros médicos de referência em 32 países, considera recomendações de profissionais de saúde e pacientes, além de indicadores de qualidade assistencial, segurança do paciente, resultados clínicos e a adoção de práticas de inovação.

Para o presidente do Einstein, Sidney Klajner, o resultado reflete o esforço da organização em articular um sistema de saúde integrado, sustentável e orientado ao impacto social.

Fala presidente do Einstein

“Estar entre os 20 melhores do mundo é um grande feito e estamos muito orgulhosos”, celebra.

“O trabalho do Einstein está voltado à construção de soluções que contribuam para o aprimoramento e a sustentabilidade do sistema de saúde. Nosso foco está na formação de pessoas, na qualificação contínua do cuidado e na geração de um impacto positivo e duradouro para a sociedade.”

Sírio-Libanês é reconhecido entre os melhores hospitais do mundo pela sétima vez

O ranking World’s Best Hospitals 2026, produzido pela Statista em parceria com a revista Newsweek, traz a instituição entre as principais referências mundiais em saúde



São Paulo, fevereiro de 2026 – Pelo sétimo ano consecutivo, o Hospital Sírio-Libanês está entre os melhores do mundo no ranking World’s Best Hospitals 2026, produzido pela revista norte-americana Newsweek em parceria com a Statista Inc. Neste ano, a instituição, que ficou em 2º lugar no Brasil, recebeu a melhor classificação global desde o início do ranking, subindo quatro posições no levantamento global em comparação ao ano passado.

“Excelência não é um estado permanente – é uma conquista que precisa ser renovada todos os dias. E ela começa pelas pessoas. Investir de forma contínua na formação médica e multiprofissional, no pensamento crítico e na atualização científica é o que transforma profissionais em referências – e garante, ao longo do tempo, segurança ao paciente e consistência nos resultados”, afirma Fernando Ganem, Diretor Geral do Sírio-Libanês.

O World’s Best Hospitals está entre os levantamentos mais relevantes do setor e considera recomendações de profissionais de saúde, indicadores de desempenho clínico, experiência dos pacientes e a adoção de PROMs (Patient-Reported Outcome Measures). A edição abrange hospitais de 32 países, selecionados com base em diversos fatores de comparabilidade, como padrão de vida, expectativa de vida, tamanho da população, número de hospitais e disponibilidade de dados. Além disso, um conselho global de especialistas renomados apoia o aprimoramento contínuo da metodologia do ranking.

