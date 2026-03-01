Nova Odessa abre inscrições para Workshop de Páscoa do projeto Cozinhalimento

Capacitação gratuita acontece nos dias 5 e 6 de março na EMEB Maria José Flauzino; vagas são limitadas.

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com a Casa da Agricultura do Governo do Estado, abriu inscrições para o Workshop Especial de Páscoa do Cozinhalimento. A atividade será dividida em três turmas, nos dias 5 e 6 de março, na cozinha modelo do projeto, instalada na EMEB Maria José Flauzino (antiga Creche Toca do Coelho), localizada na Rua São Paulo, nº 425, Jardim São Jorge.

Podem participar moradores de Nova Odessa com 14 anos ou mais. As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Setor de Alimentação Escolar, que fica na Avenida Dr. Eddy de Freitas Crissiúma, nº 150, Centro (ao lado da Farmácia Central e de Alto Custo), nos seguintes horários:

* 26/02 a 03/03: das 8h às 12h ou das 13h às 15h

* 04/03: das 8h às 11h30

No ato da inscrição, é necessário apresentar RG e comprovante de endereço (original ou cópia). As vagas são limitadas.

Programação do workshop

* Turma 1: 05/03 (quinta-feira), das 9h às 12h

* Turma 2: 05/03 (quinta-feira), das 13h às 17h

* Turma 3: 06/03 (sexta-feira), das 9h às 12h e das 13h às 17h (integral)

A organização orienta os participantes a comparecerem com traje adequado para manipulação de alimentos: sapato fechado, cabelo preso, preferencialmente calça comprida, e sem adornos (anéis, pulseiras etc.). A Prefeitura não fornece refeições durante as atividades.

De acordo com a nutricionista Dra. Juliana Pissaia Savitsky, responsável pelo Setor de Alimentação Escolar e pelo Cozinhalimento, a proposta é oferecer novas oportunidades de geração de renda por meio da capacitação culinária. “O Workshop de Páscoa vai ensinar receitas típicas da data, que podem se tornar uma fonte de renda extra para as famílias, seja por encomendas ou venda direta”, destacou.

Sobre o Projeto Cozinhalimento

Inaugurado em março de 2023, o Cozinhalimento é uma parceria da Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Educação, com a Casa da Agricultura do Governo do Estado. A cozinha modelo já capacitou mais de 580 moradores em cursos rápidos e gratuitos que aliam teoria e prática, com material didático e ingredientes fornecidos pelo município. Todos os participantes recebem apostila e certificado.

