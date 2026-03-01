O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 242 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 30
Ajudante de Carga e Descarga Temporário – Sem Experiência 23
Ajudante de Eletricista – Sem Experiência 4
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 12
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 22
Analista de E-commerce – Com Experiência 1
Analista de PCP – Sem Experiência 1
Atendente de Mesa – Sem Experiência 8
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2
Auxiliar de Logística – Sem Experiência 20
Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1
Chapa Arrumador de Caminhão – Sem Experiência 10
Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 22
Cortador de Roupas – Com Experiência 1
Costureira – Sem Experiência 2
Estágio em Administração – Sem Experiência 1
Faxineiro – Sem Experiência 6
Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1
Mecânico de Manutenção de Máquinas – Com Experiência 2
Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1
Oficial de Serviços Diversos na Manutenção – Sem Experiência 1
Oficial de Serviços Diversos na Manutenção – Com Experiência 1
Operador de Instalação de Ar Condicionado – Sem Experiência 1
Operador de Retorcedeira – Com Experiência 1
Orientador de Tráfego para Estacionamento – Sem Experiência 1
Promotor de Vendas – Sem Experiência 5
Revisor de Tecidos – Com Experiência 1
Vendedor – Sem Experiência 1
Vendedor Porta a Porta – Sem Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 17
Estágio em Recursos Humanos 3
Estágio em Marketing 1
Estágio em Engenharias 2
Estágio em Elétrica Eletrônica 1
Estágio em Pedagogia 1
Estágio em Direito 1
Estágio para Ensino Médio 9
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ no PAT
Arco Administrativo 16
Arco Logística 1
Arco Comércio e Varejo 2