O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 242 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 30

Ajudante de Carga e Descarga Temporário – Sem Experiência 23

Ajudante de Eletricista – Sem Experiência 4

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 12

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 22

Analista de E-commerce – Com Experiência 1

Analista de PCP – Sem Experiência 1

Atendente de Mesa – Sem Experiência 8

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 20

Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Chapa Arrumador de Caminhão – Sem Experiência 10

Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 22

Cortador de Roupas – Com Experiência 1

Costureira – Sem Experiência 2

Estágio em Administração – Sem Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 6

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Máquinas – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Diversos na Manutenção – Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Diversos na Manutenção – Com Experiência 1

Operador de Instalação de Ar Condicionado – Sem Experiência 1

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 1

Orientador de Tráfego para Estacionamento – Sem Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 5

Revisor de Tecidos – Com Experiência 1

Vendedor – Sem Experiência 1

Vendedor Porta a Porta – Sem Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 17

Estágio em Recursos Humanos 3

Estágio em Marketing 1

Estágio em Engenharias 2

Estágio em Elétrica Eletrônica 1

Estágio em Pedagogia 1

Estágio em Direito 1

Estágio para Ensino Médio 9

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ no PAT

Arco Administrativo 16

Arco Logística 1

Arco Comércio e Varejo 2