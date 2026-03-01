Três cursos gratuitos do Fundo Social de Hortolândia estão com inscrições abertas

Aulas presenciais a jovens e adultos começarão neste mês de março

O FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia abriu inscrições para três cursos presenciais e gratuitos. Dois deles serão ministrados por profissionais do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial): “Aperfeiçoamento Profissional em Técnicas para Execução e Montagem de Circuitos Elétricos Prediais” e “Instalação de Sistemas para Microgeração Fotovoltaica Conectados à Rede”. O terceiro, “Instalação de Película Automotiva (Insulfilm)”, será em parceria com a Escola do Mecânico.

Nos dois primeiros, há 25 vagas disponíveis. Já no de Insulfilm, há 30 vagas. Os cursos são voltados a jovens e adultos que moram em Hortolândia. Interessados poderão se inscrever até a data de início do curso.

Confira abaixo horário, local, link e outras informações para inscrição:

“Curso de Aperfeiçoamento Profissional em Técnicas para Execução e Montagem de Circuitos Elétricos Prediais” (80 horas)

Público-alvo: jovens e adultos acima de 18 anos

Início: 11 de março

Término: 06 de julho

Data: quartas e sextas-feiras, das 13h às 16h30

Local: CRAS Jd. Novo Ângulo

Inscrições pelo link: https://forms.gle/kGEaRDvGHvuou3Cx6

Conteúdo: o curso tem como objetivo desenvolver competências para apoiar e executar trabalhos em instalações elétricas prediais, realizando a montagem de circuitos e a instalação de dispositivos e componentes elétricos, sempre de acordo com normas técnicas, ambientais e de saúde e segurança do trabalho.

“Curso de Instalação de Sistemas para Microgeração Fotovoltaica Conectados à Rede” (48 horas)

Público-alvo: jovens e adultos acima de 18 anos

Início: Aulas 24 de março

Término: 12 de maio

Data: terças e quintas-feiras, das 13h às 16h30

Local: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, R. Euclides Pires de Assis, 102 – Remanso Campineiro

Inscrições pelo link: https://forms.gle/Abv7t1GV9m56Dag37

Conteúdo: O Curso de Qualificação Profissional – Instalador de Sistemas Fotovoltaicos – tem por objetivo o desenvolvimento de competências relacionadas à instalação e manutenção de sistemas de energia solar fotovoltaica conectados e não conectados à rede, utilizando instrumentos, ferramentas, procedimentos e métodos que permitam o planejamento, execução e avaliação das instalações e suas proteções de acordo com normas técnicas, de segurança, qualidade e ambientais.

“Curso de Instalação de Película Automotiva (Insulfilm)” (2 horas)

Público-alvo: jovens e adultos a partir de 14 anos

Data: 24 de março, terça-feira, das 19h às 21h

Local: Escola do Mecânico – Hortolândia, R. Beatriz Allievi, 505 – Jardim Green Park Residence

Inscrições pelo Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJhYUN98_NP-qQBU3m6iry4ViXrSArw1SXNw0JKwtLeBQeXA/viewform?usp=header

Conteúdo: uma oportunidade de aprender na prática os fundamentos da instalação de película automotiva.

